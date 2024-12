London - Die russischen Streitkräfte haben in der Ostukraine offenbar weitere Erfolge erzielt. In der Oblast Donezk hätten die russischen Truppen zuletzt rasche Fortschritte in Richtung der Ostflanke von Welyka Nowosilka gemacht, heißt es am Sonntag im täglichen Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes.Die Stadt liegt seit 2022 an der Frontlinie und diente als Dreh- und Angelpunkt der ukrainischen Verteidigungslinie. Die Ukraine hatte im Rahmen ihrer Gegenoffensive 2023 einige Gebiete südlich der Stadt zurückerobert. Aufgrund des Verlusts von Wuhledar Anfang Oktober 2024 sei Welyka Nowosilka nun anfällig für russische Angriffe, so die Briten.Dies habe insgesamt ein verstärktes russisches Vordringen in weniger gut verteidigte Gebiete in der westlichen Oblast Donezk ermöglicht, hieß es. Die russischen Streitkräfte greifen demnach hinter den etablierten ukrainischen Verteidigungsanlagen an und bedrohen die wichtigsten Logistikrouten zur Stadt.