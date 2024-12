Berlin - Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann übernimmt offenbar das Amt des FDP-Generalsekretärs. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Sonntag unter Berufung auf Parteikreise.Buschmann tritt demnach die Nachfolge von Bijan Djir-Sarai an, der am Freitag wegen des umstrittenen "D-Day"-Papiers zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition zurückgetreten war. Neben Djir-Sarai hatte auch Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann, der das Papier erstellt haben soll, seinen Posten geräumt.Noch ist unklar, ob es zu weiteren Personaländerungen bei den Liberalen kommen wird. Auch Parteichef Christian Lindner war zuletzt immer stärker unter Druck geraten.