Die Verizon Communications Aktie demonstriert zum Ende des Jahres 2024 eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik. Der aktuelle Kurs von 41,94 Euro spiegelt einen Monatsanstieg von 9,01 Prozent wider, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 23,55 Prozent noch deutlicher ausfällt. Der Telekommunikationskonzern konnte seine Marktposition weiter festigen, was sich auch in der stabilen Marktkapitalisierung von 176,2 Milliarden Euro zeigt.

Dividendenpolitik bestätigt Stabilität

Die kontinuierliche Dividendenpolitik unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Im Oktober 2024 wurde die vierteljährliche Dividende auf 0,68 USD angehoben, was das Vertrauen in die operative Stärke des Konzerns verdeutlicht. Der jüngste Kursanstieg von 0,22 Prozent am 30. November unterstreicht die positive Entwicklung der Aktie zum Jahresabschluss.

