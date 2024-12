Hannover (ots) -Zum 1. Dezember 2024 hat Ringo Schmelzer (48) sein Amt als Chief Operating Officer (COO) im Vorstand der TÜV NORD AG angetreten. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik kam 2023 von Lufthansa Technik zur TÜV NORD GROUP und war Geschäftsführer von TÜV NORD Systems und COO der Business Unit Industry. Der Aufsichtsrat der TÜV NORD AG hatte Ringo Schmelzer am 18. September 2024 berufen.Im neu geschaffenen COO-Vorstandsressort wird Ringo Schmelzer unter anderem für den Ausbau des internationalen Geschäfts sowie die Weiterentwicklung von Digitalisierung und IT-Prozessen verantwortlich sein. Mit seinem Eintritt in den Vorstand wird er zugleich Mitglied der Konzerngeschäftsleitung.Ringo Schmelzer: "Unsere Leidenschaft für Technologie treibt uns an, neue Maßstäbe zu setzen und die Veränderungen der Welt aktiv mitzugestalten. Die kommenden Jahre halten zahlreiche Chancen bereit, die wir gemeinsam als Team TÜV NORD nutzen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Business Units und allen Kolleginnen und Kollegen."Neben Internationalisierung, Digitalisierung und Portfoliomanagement gehören künftig auch die Bereiche Interne IT, Innovation und Nachhaltigkeit/integriertes Managementsystem zu Ringo Schmelzers Aufgabenbereichen.Dr. Dirk Stenkamp, Vorsitzender des Vorstands: "Ich freue mich, dass Ringo Schmelzer jetzt zum Vorstandsteam gehört. Mit seiner operativen Erfahrung in der Industrie und bei der Prozessdigitalisierung und seinem offenen, zielorientierten Zugang zu neuen Themen wird er den Wachstumskurs der TÜV NORD GROUP weiter vorantreiben."Der Vorstand besteht damit aus drei Personen:Dr. Dirk Stenkamp - Vorsitz, Personal (kommissarisch)Jürgen Himmelsbach - FinanzenRingo Schmelzer - Chief Operating OfficerPressekontakt:Sven UlbrichTÜV NORD GROUPTel.: 0511 998-61540presse@tuev-nord.dewww.tuev-nord-group.com/de/newsroomOriginal-Content von: TÜV NORD GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38751/5920634