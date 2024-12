Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen ist es am Samstag zu einer Unfallserie mit einem Lkw auf mehreren Autobahnen gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Sattelschleppers am Abend über Dutzende Kilometer Signale zum Anhalten missachtet und Verkehrsunfälle mit rund 50 Fahrzeugen verursacht. Acht Menschen wurden schwer verletzt, leichte Verletzungen trugen 18 Personen davon.NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich schockiert. "Diese wahnsinnige Chaos-Fahrt hätte in einer Katastrophe enden können. Ich glaube, wir können von Glück reden, dass wir keine Toten zu beklagen haben", sagte Reul der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe)."Die Vorstellung, dass ein Lkw auf der Autobahn unkontrolliert Fahrzeuge rammt, ist der Schrecken jedes Autofahrers", so Reul weiter. Er wünsche den vielen verletzten Menschen eine schnelle Genesung. "Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, es gibt erste Hinweise auf eine Alkoholisierung sowie eine psychische Erkrankung des Fahrers."