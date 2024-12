Karlsruhe - Nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge hat der Hamburger SV die erste Partie nach der Entlassung von Cheftrainer Steffen Baumgart gewonnen. Beim Karlsruher SC setzten sich die Hanseaten am Sonntag am 14. Zweitliga-Spieltag mit 3:1 durch.Schon in der Anfangsphase investierten die Rothosen mehr und belohnten sich schließlich in der 23. Minute mit dem Führungstreffer durch Jean-Luc Dompé. Der KSC fand danach allerdings besser ins Spiel - eine Ecke in der 36. Minute brachte schließlich den Ausgleich durch Fabian Schleusener, der den Ball per Kopf im Tor der Gäste unterbrachte.Nach dem Seitenwechsel gerieten die Hamburger direkt weiter unter Druck. Der vermeintliche Führungstreffer für den KSC durch Marvin Wanitzek in der 49. Minute wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben. Dagegen machte der HSV es fünf Minuten später besser und ging durch Dompé erneut in Führung. Danach verteidigten die Gäste gut und ließen nichts mehr anbrennen. In der 87. Minute machten sie schließlich durch ein Kontertor von Davie Selke den Deckel drauf.Die Hamburger klettern durch den Sieg auf den zweiten Platz, während der KSC auf den fünften Rang abrutscht. Für Karlsruhe geht es am Mittwoch im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg weiter, der HSV ist am kommenden Sonntag in der Liga gegen Darmstadt gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SSV Ulm 1846 - SpVgg Greuther Fürth 1:1, 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:2.