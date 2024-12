wO Börsenlounge - die Woche: Von Quantencomputing, einem Porsche Schnapper und Übernahmeplänen

Das Übernahmekarussell kommt in Fahrt: Wird Evotec nun doch übernommen, hat BYD Interesse an Nio, will die UniCredit die Commerzbank nicht mehr und was genau sollte bei Hugo Boss übernommen werden? Lust auf Antworten?Die Quartalsberichtssaison ist so gut wie durch, jetzt müssen andere Themen die Laune der Anleger steigern. Donald Trump hat sie zu Beginn der Woche erst einmal in den Keller gedrückt, zumindest außerhalb der Wall Street. Er hat die Zoll-Keule wieder ordentlich geschwungen und die Anleger verunsichert. Ich habe mir Dienstag angeschaut, welche Branchen jetzt besonders zittern müssen. Montag habe ich mir angeschaut, welche Aktien von den neuen Quantencomputing-Plänen von Amazon …

Den vollständigen Artikel lesen ...