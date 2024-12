Lusail - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Katar gewonnen. Der Niederländer fuhr am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Lusail vor Charles Leclerc (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren) über die Ziellinie.Die Entscheidung in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft wurde derweil vertagt. Ferrari holte 26 Punkte und machte damit sogar zehn Punkte auf McLaren gut. Entscheidend war dabei auch eine Zehn-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe gegen Lando Norris, der dadurch nur Zehnter wurde.Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Russell (Mercedes), Gasly (Alpine), Sainz (Ferrari), Alonso (Aston Martin), und Zhou (Sauber). Magnussen (Haas) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Norris auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) schied wie vier andere Fahrer aus.Das letzte Saisonrennen findet in einer Woche in Abu Dhabi statt.