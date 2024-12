Zürich - Der Schweizer Zementhersteller Holcim will seine Anteile an der in Nigeria ansässigen Gruppe Lafarge Africa PLC an den chinesischen Zementhersteller Huaxin Cement verkaufen. Der Verkaufspreis beträgt eine Milliarde Dollar auf einer 100-Prozent-Basis. Der chinesische Konzern wird laut einer am Sonntag bekanntgegebenen Vereinbarung damit die Beteiligung von Holcim in Höhe von 83,81 Prozent übernehmen, wie Holcim am Sonntag weiter mitteilte. ...

