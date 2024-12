Up to the next Level...: Bombastischer 75 Mio. CAD-Deal und Weltklasse-Ergebnisse zündet Mehrfach- Wachstums-"Wumms"!

Anzeige / Werbung

Der Ansturm auf Vizsla-Aktien könnte kaum größer und ungestümer sein. Das wird eindrucksvoll durch den erfolgreichen Abschluss einer 75 Mio. CAD Finanzierung unterstrichen.

im Detail konnte der kanadische Silber-Markt-Mega-Player Vizsla Silver (WKN: A40EG3) einen grandiosen "Bought Deal' mit Canaccord Genuity als alleinigen Bookrunner abschließen und dabei quasi ganz nebenbei auch die eingeräumte Mehrzuteilungsoption, unter die nach Vizsla Silver (WKN: A40EG3)-Aktien heißen Konsortialbanken - u.a. CIBC Capital Markets, Ventum Financial Corp., Raymond James Ltd., Stifel Nicolaus Canada Inc., National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets - bringen.

Somit gingen neben den anfangs angebotenen 25 Millionen Stammaktien auch die im Rahmen der Mehrzuteilungsoption offerierten zusätzlichen 3.750.000 Stammaktien rasant über den hochfrequentierten virtuellen Ladentisch, zu einem Preis von 2,60 CAD je Aktie. In Summe wurden damit weitere knapp 75 Mio. CAD in die Kasse von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) gespült. Dank diesem kraftvollen Kapitalstrom verfügt das Unternehmen nun über rund 88 Mio. USD bzw. mehr als 123 Mio. CAD an Barmitteln, mit denen neue Dynamiken freigesetzt werden können!

Weit mehr als nur Verdopplungspotenzial!

Analysten lieben diese Aktie!

Das Sehen auch die neun Analysten so, die Vizsla Silver (WKN: A40EG3) "Covern' und allesamt Kaufempfehlungen vergeben. Das höchste Kursziel sieht derzeit das renommierte Analystenhaus Agentis Capital, mit einem Aktienpreis von 6,85 CAD!

Quelle: Vizsla Silver

Vom derzeitigen Aktienkurs (2,69 CAD) entspricht das einem gewaltigen Kurs-Potenzial von rund 155 % und rund 140 % zum Canaccord-Kursziel von 6,50 CAD!

"Panuco' ist pure Silber-Produktionspower!

Mit dem generierten Cash kann Vizsla (WKN: A40EG3) die nächste Stufe seines unwiderstehlichen Wachstums zünden. So wird das Kapital strategischen Zwecken dienen und ohne Umwege in die Exploration, in Bohrungen und in die weitere Produktions-Entwicklung des unternehmenseigenen "Panuco'-Projekts fließen.

Quelle: Vizsla Silver

Wir erinnern uns: "Panuco' ist mit einer "In-Situ'-Ressource von phänomenalen 155,8 Millionen Unzen Golda¨quivalent (AuA¨q) in der Kategorie "angezeigt' und satten 169,9 Millionen Unzen AuA¨q in der Kategorie "abgeleitet' ein veritables "Power-Projekt', das seinesgleichen sucht, nicht zuletzt auch, weil "Panuco' als ehemaliger Produktionsbezirk mit einem Zugang zu Hochspannungsstrom und Wasser punkten kann, inklusive ausgebauter Straßen und der Nähe zum Tiefseehafen und Flughafen von Mazatla´n.

Quelle: Vizsla Silver

Mit dem jetzt fett aufgestockten Cash-Kissen auf über 120 Mio. CAD kommt Vizsla Silver (WKN: A40EG3)seiner Vision, nämlich der weltweit größte Silber-Prima¨rproduzent der Welt mit einer Anlage zu werden, einen riesigen Schritt näher. Die Etappen dahin sind natürlich bereits strategisch skizziert: Machbarkeitsstudie im zweiten Halbjahr 2025, gefolgt von einer Bauentschiedung und der ersten Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027.

Erneut sensationelle Bohrergebnisse!

Die neuesten hochgradigen Bohrergebnisse aus dem "Copala Central'-Areal auf dem "Panuco'-Gold-Silber-Projekt in Mexiko sind ein weiterer und klarer Beweis dafür, dass eine gewaltige Gold-Silberentdeckungunmittelbar bevorsteht.

Quelle: Vizsla Silver

Für Investoren, die auf der Suche nach dem nächsten großen Coup im Edelmetallsektor sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich zu positionieren - bevor die ganz große Rallye beginnt!

Das Silber-Gold-"Eldorado" liegt nur wenige Meter unter der Erde!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat mit den jüngsten Bohrresultaten von "Copala' einen weiteren grandiosen Volltreffer gelandet. Funde wie 4.573 g/t Silberäquivalent (AgEq) über 5,65 m inklusive 16.666 g/t AgEq über 1,48 m lassen den Markt staunen. Aber das ist noch längst nicht alles: Weitere spektakuläre Bohrungen wie CS-24-390 mit 3.368 g/t AgEq über 5,80 m und CS-24-389 mit 5.224 g/t AgEq über 2,30 m belegen, dass die Mineralisierung entlang des gesamten "Copala'-Gebiets fortlaufend ist. Und das Bestedaran? Das Potenzial für noch mehr hochgradige Funde ist enorm - wir stehen hier erst am Anfang eines gewaltigen Entdeckungszyklus!

Diese außergewöhnlich hochgradigen Vorkommen machen das "Copala'-Projekt zu einem potenziellen Mega-Produzenten für Silber und Gold.

"Copala' - Ein wahres Silber- und Gold-Kraftwerk!

Die jüngsten Bohrergebnisse lassen darauf schließen, dass hier noch viel mehr Hochgradiges unter der Oberfläche schlummert. Ein zusätzliches Highlight: Die Entdeckung eines historischen Bergwerkstollensund neuer 3D-Modelle deutet darauf hin, dass die Mineralisierung bis zur Oberfläche reicht.

Das bedeutet nichts anderes als: niedrigere Abbaukosten, schnellere Förderung und damit rasanter Zugang zu potenziellen Gewinnen. Eine unschlagbare Kombi!

Warum Vizsla Silver genau jetzt die Aktie der Stunde ist!

Vizsla Silver ist weit mehr als nur ein Silber-Explorer unter vielen. Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat sich mit moderner Technologie, strategischer Exploration und den immer wieder herausragend hochgradigen Bohrergebnissen an die Spitze der Edelmetallbranche gekämpft. Die "Copala'-Funde bestätigen, dass Vizsla nicht nur über riesige Ressourcen verfügt, sondern dass diese auch hochgradig und äußerst gewinnbringend sein werden.

Mit dem baldigen Abschluss des "Infill'-Bohrprogramms und den Erkundungsplänen, in der östlichen Region des "Panuco'-Distrikts weitere Explorationsziele zu verfolgen, steht Vizsla Silver an der Schwelle zu einer massiven Neuentdeckung. Das sieht auch Michael Konnert, der CEO von Vizsla Silver so, der es klar und deutlich so formulierte:

"Die Qualität der "Copala'-Struktur ist außergewöhnlich, und die Mineralisierung ist in alle Richtungen weiter offen - das bedeutet nahezu grenzenloses Potenzial für zukünftige Funde!"

"Panuco', das sollte man ebenfalls wissen, liegt inmitten des gehaltvollen mexikanischen Silbergu¨rtelsund gilt als der produktivste "Silber-Hot-Spot' weltweit. Überhaupt ist Mexiko DER globale Spitzenreiter in Sachen Silberproduktion und hat im letzten Jahr mit satten 202 Millionen Unzen fast genau ein Viertel der weltweiten Silberproduktion von 831 Millionen Unzen Silber zutage gefördert.

Quelle: Visualcapitalist.com

Hinzu kommt, dass eine perfekte kanadisch-mexikanische Symbiose Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) Erfolg weiter befeuert. So besitzt Kanada vor allem mit der Börse von Toronto einen wahrhaften Bergbauunternehmen-Magneten, da rund 80 % aller weltweit für diesen Sektor aufgebrachte Gelder an der Toronto Stock Exchange gehandelt werden.

Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Kanada starke, transparente und strenge Vorschriften zum Schutz der Investoren anwendet, was es für diese besonders attraktiv macht in dynamische Senkrechtstarter wie eben Vizsla Silver (WKN: A40EG3) zu investieren, das zudem mit seinem Ausnahme-Asset "Panuco' punkten kann. Außerdem favorisiert das mexikanische Regulierungssystem ausländische Investitionen im eigenen Land, was letztlich der eingangs genannten fruchtbaren Symbiose zusätzliche Power verleiht.

Ein weiterer "Power-Move' für Vizsla Silver!

Mit der abgeschlossenen Akquisition des "La Garra-Metates'-Distrikts legt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) den nächsten Gang ein, um die Dominanz im hochgradigen Silber-Gold-Korridor von "Panuco - San Dimas' auszubauen. Diese strategische Übernahme stärkt nicht nur die Position des Unternehmens als führender Silberexplorer, sondern hebt auch das enorme Potenzial einer bisher kaum erforschten, aber ressourcenreichen Region hervor.

Quelle: Vizsla Silver

Mit Silbergehalten von bis zu 1.908 g/t und Goldwerten von über 12 g/t, wie jüngste Proben belegen, birgt dieses Projekt das Zeug, Vizsla (WKN: A40EG3) in eine nochmals neue Liga zu katapultieren. Die geologischen Daten sprechen eine klare Sprache: Unter der Oberfläche schlummert ein Schatz, der darauf wartet, gehoben zu werden.

Die Vision ist klar: Mit einem Ressourcen-Upgrade von über 65.000 m an Bohrungen allein für 2024 ist Vizsla bereit, das Limit zu sprengen und den Wert für seine Aktionäre maximal zu steigern.

Für noch mehr Informationen schauen Sie sich unbedingt das folgende Interview an:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=F93O8BokdZQ&t=832s

Fazit: Aktuelle Gold- und Silbermarkt-Trends als zusätzliche Turbos für Vizslas Wachstum!

Gold und Silber befinden sich in einem langfristigen Bullenmarkt, und Edelmetalle sind so gefragt wie nie zuvor. Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hat sich als ein Top-Player im Markt positioniert, mit einer hochgradigen Ressource, einem strategisch gut gelegenen Projekt und einer klaren Wachstumsvision. Das Unternehmen hat die Weichen gestellt, um in den kommenden Monaten massive Fortschritte zu erreichen - und das Potenzial für Kursgewinne ist gewaltig!

Quelle: Vizsla Silver

Mit diesen fulminanten Rahmenbedingungen als Rückenwind steht Vizsla (WKN: A40EG3) nun prominent platziert auf der Startrampe, während der Countdown für die Aktienkurs-Rallye läuft. Schließlich sucht der Markt aktuell genau nach solchen Kandidaten wie dem kanadischen Senkrechtstarter, dessen Aktienkurs dank der Euphorie der Investoren eng mit dem aktuellen Bullenmarkt für Gold und Silber verbunden bleibt. Mit der jetzt erlangten finanziellen und operativen Flexibilität kann Vizsla Silver (WKN: A40EG3) prompt auf künftige Marktentwicklungen ebenso schnell wie vorausschauend reagieren und derweil seine Marktposition weiter festigen.

Quelle: Vizsla Silver

Einen zusätzlichen "Push' erfahren der Gold- und Silberpreis durch die Zinssenkungen der FED. Niedrige Zinssätze wiederum machen beispielsweise US-Staatsanleihen weniger attraktiv, sodass noch mehr Kapital in die gefragten Edel-Metalle fließt. Bei Silber kommt noch die stark nachgefragte industrielle Komponente hinzu. Dazu on top kommen geopolitische Verwerfungen, sowohl aktuelle wie auch potenzielle neue, die ihrerseits dazu beitragen, dass Investoren sichere Häfen wie eben Gold und Silber ansteuern.

Nicht zuletzt hat auch der "Greenback' aufgrund der stärkeren Zinssenkung der FED etwas an Power verloren, was den Gold- und Silber-Handel für ausländische Anleger und Händler noch günstiger und damit attraktiver macht und zu weiteren Käufen führt.

Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) Wachstumspotenzial ist nicht nur riesig, sondern besitzt außerdem auch die perfekten Andokstellen für einen zusätzlichen fulminanten Auftrieb, der durch bombastische Marktbedingungen weiter befeuert wird.

Quelle: Vizsla Silver

Höchste Zeit also, sich die vordersten und heiß begehrten Plätze in der Kurs-Rakete zu sichern und dadurch die volle Beschleunigung mitzunehmen, bevor Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) Ausnahme-Asset "Panuco' sein "Power-Potenzial' vollständig entfaltet und das Entree für diese unvergleichbare Erfolgsgeschichte deutlich teurer wird.

