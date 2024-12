Am 18. November hatten wir im RuMaS Express-Service auf diese Trading-Chance mit Ceconomy ISIN: DE0007257503 aufmerksam gemacht und getitelt: "Bei Ausbruch gute Gewinnchance!" Der Einstiegskurs wurde in den Tagen danach nicht erreicht und wir hatten am 25. November nachgefasst. Das war die Überschrift: "Die Chance auf einen Ausbruch ist noch da!" In unserer Mitteilung an die Abonnenten hatten wir geschrieben: "Das Jahreshoch hat Ceconomy im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...