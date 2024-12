"Wo steht der Gartenbau in 10 Jahren?" - unter diesem Motto hatte der Azerca-Vorstand zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft sowie dem Gartenbau am 25. November 2024 nach Erfurt geladen. In der Diskussion mit fünf Themenblöcken - Energie, Bürokratie, Torf, Pflanzenschutz und Mindestlohn - sollten die Zukunftsaussichten...

