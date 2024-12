Es bleibt spannend: Der DAX kann am Montag wohl zwar nicht unmittelbar an die starke Vorwoche anknüpfen. Sein Rekord vom Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Griffweite. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.609 Punkte.In der Vorwoche hatte der Dax anderthalb Prozent gewonnen, nachdem die US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 bereits auf neue Rekorde vorangeprescht waren. Im abgelaufenen November kletterte ...

