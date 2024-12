Henning Rath arbeitet für Enpal in China und ist dafür verantwortlich, dass Module und andere Komponenten in hoher Qualität und ausreichender Menge eingekauft werden. Er arbeitet auch daran, in Europa wieder Photovoltaik-Produktion in großem Maßstab anzusiedeln und hat dafür einen kontroversen Ansatz. Anlässlich unserer pv magazine Roundtables Europe am 5. Dezember haben wir mit ihm gesprochen. Warum denkt Enpal darüber nach, Produktion wieder nach Europa zu bringen, obwohl es genug Hersteller gibt? Heute gibt es 800 bis 900 Gigawatt Produktionskapazitäten weltweit und eine Nachfrage von 450 Gigawatt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...