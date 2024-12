Die Apple-Aktie ist am Freitag bis auf 237,81 USD gestiegen und hat damit ein neues Allzeithoch erreicht. Rückblick: Mit einem Plus von 3,3% hat sich die Apple-Aktie in der feiertagsbedingt verkürzten Thanksgiving-Woche an ein wichtiges Chartlevel herangeschoben. In der Spitze stiegen die Notierungen am Freitag sogar bis auf das neue Rekordhoch ...

