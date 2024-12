First Graphene expandiert in Asien: China und Vietnam im Fokus

Anzeige / Werbung

Neue Vertriebsvereinbarungen ebnen den Weg zu asiatischen MärktenFirst Graphene hat den Zugang zu zwei der bedeutendsten asiatischen Märkte durch Vertriebsvereinbarungen in China und Vietnam bekannt gegeben. Das Unternehmen unterstrich, dass dieser Schritt nicht nur seine globale Reichweite erweitere, sondern auch das Potenzial von PureGRAPH in wachstumsstarken Branchen unter Beweis stelle.

China: Schlüsselmarkt für Graphen-Innovationen

China, verantwortlich für rund 30 % der globalen Fertigung, gilt als entscheidender Markt für fortschrittliche Materialien. First Graphene erklärte, dass die Einführung von PureGRAPH vielfältige Anwendungen wie textile Verstärkungen und Bau- sowie Isoliermaterialien umfassen könnte. Das Unternehmen betonte, dass die einzigartigen Eigenschaften von PureGRAPH - darunter hohe Leitfähigkeit, thermische Stabilität und mechanische Festigkeit - eine Schlüsselrolle bei der Deckung der wachsenden Nachfrage Chinas nach innovativen Materialien spielen könnten.

Vietnam: Wachstumschancen

Vietnam, der viertgrößte Produktionsstandort in Asien, sei ein strategischer Markt mit großem Potenzial, so First Graphene. PureGRAPH könne in Bereichen wie Bauwesen, Verbundwerkstoffen und Polymeren zum Einsatz kommen, wobei die Nachhaltigkeit von Graphen ein starkes Argument für seine Integration darstelle. Insbesondere in einem Umfeld, das zunehmend auf CO2-Reduktion und Ressourceneffizienz setze, könne PureGRAPH einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Starke Partnerschaften als Basis der Expansion

Mit den neuen Vereinbarungen erweitert First Graphene sein Vertriebsnetz auf acht internationale Märkte. Das Unternehmen hob hervor, dass die Nachfrage nach Anwendungen in Beschichtungen, Klebstoffen und thermoplastischen Materialien durch bestehende Partnerschaften in Europa, den USA und Großbritannien weiter wachse. Die kontinuierliche Verbesserung von PureGRAPH habe Kunden dazu ermutigt, die Einsatzmöglichkeiten des Materials zu erweitern und bestehende Prozesse zu skalieren. First Graphene zeigte sich zuversichtlich, dass die fortschrittlichen Fertigungskapazitäten in China und Vietnam ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktdurchdringung böten.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Die Fähigkeit von PureGRAPH, CO2-Emissionen in Schlüsselindustrien wie Zement, Beton und Beschichtungen zu senken, wurde als wichtiger Faktor für die wachsende Akzeptanz in den asiatischen Märkten hervorgehoben. Das Unternehmen erklärte, dass diese Expansion einen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung leisten und gleichzeitig langfristiges Wachstum fördern könnte.

Zukunftsperspektiven

First Graphene betonte, dass die Asien-Expansion Teil einer umfassenden Strategie sei, die auch Projekte in erneuerbaren Energien und der Wasserstoffproduktion umfasse. Die Erschließung neuer Märkte und die Weiterentwicklung von PureGRAPH seien wesentliche Bausteine auf dem Weg, eine Schlüsselrolle in der Transformation von Materialien und Prozessen weltweit einzunehmen. Mit der strategischen Ausrichtung auf China und Vietnam setzt First Graphene einen weiteren Meilenstein in seiner Expansionsstrategie. Das Unternehmen demonstriere, wie technologische Innovation und Marktdiversifikation die Zukunft von Hochleistungsmaterialien gestalten könnten.

