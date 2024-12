DJ Prosus steigert Umsatz und erwirtschaftet kleinen EBIT-Gewinn im 1H

Von Najat Kantouar

DOW JONES--Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz gesteigert und operativ einen kleinen Gewinn verzeichnet. Getrieben wurde das Wachstum durch die Kern-E-Commerce-Geschäfte.

Die in Amsterdam börsennotierte Investmentgruppe, die sich auf Internetunternehmen für Endverbraucher konzentriert, verzeichnete in den sechs Monaten per 30. September einen Anstieg des Konzernumsatzes im fortgeführten Geschäft auf 2,96 Milliarden US-Dollar von 2,56 Milliarden im Vorjahr.

Der E-Commerce-Umsatz stieg um 16 Prozent, der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 181 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust im Vorjahr. Wie das Unternehmen mitteilte, übertraf die konsolidierte E-Commerce-Rentabilität in der ersten Jahreshälfte die der vorangegangenen 12 Monate deutlich.

Der Kerngewinn stieg zweistellig auf 3,5 Milliarden Dollar, angetrieben von starken Verbesserungen im E-Commerce und der Performance der Beteiligung Tencent.

Prosus erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar, ein organisches Wachstum von über 20 Prozent und einen bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von 400 Millionen US-Dollar aus dem E-Commerce-Geschäft.

Im vergangenen Oktober erklärte CEO Fabricio Bloisi, dass die Gruppe plant, durch strategische Investitionen einen zusätzlichen Wert von 100 Milliarden Dollar zu schaffen, während sie sich weiterhin darauf konzentriert, Renditen für ihre Aktionäre zu erzielen.

