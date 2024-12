Die Übernahme von Covestro schreitet voran. Der in Abu Dhabi ansässige Ölkonzern Adnoc hat im Zuge seiner Übernahmeofferte fast 70 Prozent der Anteile an dem deutschen Konzern angeboten bekommen. Die Covestro-Aktie zeigt sich am Montag freundlich. Adnoc hat ein Angebot von 62 Euro pro Covestro-Aktie unterbreitet, während der zuletzt bekannte Kurs bei 57,72 Euro lag. Die Übernahmeofferte bewertet ...

