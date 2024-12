Berlin - Rund zwei Drittel (65 Prozent) der sechs- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland besitzen ein eigenes Smartphone. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.Auch klassische Handys ohne Touchscreen sind demnach noch nicht ganz ausgestorben, vier Prozent der Altersgruppe verfügen über ein solches Gerät. Dabei gibt es starke Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während von den Sechs- bis Neunjährigen erst 17 Prozent über ein eigenes Smartphone verfügen, sind es von den Zehn- bis Zwölfjährigen bereits drei Viertel (76 Prozent). Unter den 13- bis 15-Jährigen haben 90 Prozent ein Smartphone, ab 16 Jahren mit 95 Prozent nahezu alle.Ein eigenes Tablet hat rund die Hälfte (54 Prozent) der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren. Auch hier steigt der Besitz mit dem Alter: Unter den Sechs- bis Neunjährigen haben 42 Prozent ein eigenes Tablet, unter den 16- bis 18-Jährigen 68 Prozent. Noch größer sind die Unterschiede bei Computern: Einen eigenen Laptop oder Desktop-PC haben nur sechs Prozent der Sechs- bis Neunjährigen, aber 70 Prozent der 16- bis 18-Jährigen - im Durchschnitt aller Altersklassen sind es 36 Prozent.Eine eigene Smartwatch haben unter den Sechs- bis Neunjährigen 15 Prozent, unter den 16- bis 18-Jährigen sind es mit 31 Prozent doppelt so viele. Auch einen eigenen Fernseher besitzen vor allem die Älteren: Unter den Sechs- bis Neunjährigen haben 13 Prozent einen Flachbildfernseher oder Smart-TV, unter den 16- bis 18-Jährigen ist es fast die Hälfte (48 Prozent).Eine eigene Spielekonsole hat zwischen sechs und neun Jahren bereits ein Drittel (33 Prozent), unter den Zehn- bis Zwölfjährigen (53 Prozent) und den 13- bis 15-Jährigen (52 Prozent) jeweils rund die Hälfte. Ab 16 Jahren nimmt das Interesse an den Konsolen dann wieder ab: In dieser Altersklasse verfügen nur noch 44 Prozent über ein solches Gerät.Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 20. bis zur 22. Kalenderwoche online 942 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren in Deutschland.