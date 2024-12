FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:- BARCLAYS RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 75 PENCE - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 440 (470) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GSK PRICE TARGET TO 1600 (1820) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST TO 480 (500) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 2290 (2200) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1180 (860) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CMC MARKETS TARGET TO 246 (182) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 11100 (9350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1600 PENCE - PEEL HUNT CUTS SEVERFIELD TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 85 (110) PENCE - RBC CUTS GLEESON (M,J,) TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 650 PENCE - RBC CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 275 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS PERSIMMON TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1275 (1475) P - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS VISTRY TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 500 (825) PENCE - RBC RAISES BARRATT REDROW TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 575 PENCE - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2625 (2400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CREST NICHOLSON TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 210 (200) P - RPT/JEFFERIES RAISES CMC MARKETS TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 275 (135) PENCE - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1475 (1625) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob