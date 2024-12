Die diesjährige Black Week und der Cyber Monday haben bei Amazon erneut für außergewöhnlich starke Verkaufszahlen gesorgt. Besonders im wichtigen US-Markt übertraf das Online-Shopping-Volumen die Erwartungen deutlich, was nicht zuletzt auf die sich abschwächende Inflation und die dadurch gestiegene Konsumbereitschaft der Verbraucher zurückzuführen ist. Der E-Commerce-Gigant profitiert dabei von der anhaltenden Verlagerung des Einzelhandels ins Internet und seiner dominanten Marktposition. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in der gespannten Erwartungshaltung der Anleger wider.

Wachstumstreiber Künstliche Intelligenz

Ein weiterer bedeutender Faktor für die künftige Entwicklung des Unternehmens ist dessen strategische Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Als führender Anbieter von Cloud-Infrastruktur steht Amazon an vorderster Front des KI-Booms. Die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen und der damit verbundene Bedarf an Rechenleistung versprechen zusätzliches Wachstumspotenzial für den Technologiekonzern, was die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter erhöht.

