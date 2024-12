Der französische Logistikdienstleister Ceva Logistics und die BMW Group France testen in der französischen Hauptstadtregion ÃŽle-de-France den Einsatz eines vollelektrischen Autotransporters. Dabei kommt ein XXL-Stromer von Volvo Trucks zum Einsatz. Im Rahmen eines Pilotprojekts befördert Ceva Logistics seit September neue BMW- und Mini-Fahrzeuge vom Standort Marly-La-Ville an ein Partnernetzwerk in der Region Paris. Dabei nutzt das Unternehmen einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...