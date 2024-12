Laut einem Bericht der Marktforscher:innen von Mercom India wächst der PPA-Solarmarkt in Indien massiv, auch wenn es mit 4,8 Gigawatt Zubau im dritten Quartal 2024 einen Abschwung gab. In den ersten neun Monaten des Kalenderjahres 2024 hat Indien 4,8 Gigawatt an so genannter Open Access Photovoltaik-Leistung zugebaut. Dabei handelt es sich um Solarstrom, bei der ein Stromerzeuger ein Solarkraftwerk an einem geeigneten Standort errichtet und einen mittel- bis langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) ...

