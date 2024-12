© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW49) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Montag, 02. Dezember: Zscaler Cybersecurity-Aktien erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Grund hierfür ist, dass die Unternehmen überdurchschnittlich stark wachsen und häufig Steigerungsraten im hohen zweistelligen Prozentbereich aufweisen - das sorgt auch für starke Kursgewinne, was wiederum zu einem großen Interesse an den Anteilen von Unternehmen wie CrowdStrike, Fortinet und Palo Alto sorgt. Von diesem Rückenwind hat Mitbewerber Zscaler in diesem Jahr bislang nicht profitieren können, …