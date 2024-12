Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind unter dem Strich unverändert in die Woche gestartet. Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag minimal auf 4.805 Punkte, nachdem er vergangene Woche leicht zugelegt hatte. Ausserhalb des Euroraums kletterte der Schweizer Leitindex SMI um 0,4 Prozent auf 11.810 Zähler und knüpfte damit an die Gewinne der Vorwoche an. Der britische FTSE 100 konnte dagegen wie der EuroStoxx 50 nur leicht zulegen. Im ...

