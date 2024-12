HIGHLIGHTS:

- Bohrloch AP-24-317

- 87,8 Meter @ 16,0 Gramm Gold pro Tonne (g/t), darunter

- 16,1 Meter @ 71,8 g/t Gold

- Bohrloch AP-24-315

- 125,9 Meter @ 4,02 g/t Gold, darunter

- 23,6 Meter @ 12,5 g/t Gold

- Die Ergebnisse erweitern weiterhin das High Grade Panel und erhöhen örtlich die Gehalte

Vancouver, Kanada, 2. Dezember 2024 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") freut sich, zusätzliche Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko, bekannt zu geben. Das Unternehmen führt in Phase eins des Programms Bohrungen von 2.600 Metern aus und wird die besten Ergebnisse mit einer zweiten Phase über 2.400 Metern nachverfolgen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, erklärte: "Obwohl wir regelmäßig breite, hochgradige Goldabschnitte sehen, überrascht uns Ana Paula immer wieder mit seinen Goldgehalten innerhalb der Lagerstätte. Diese Bohrlöcher erweitern das High Grade Panel nach Norden und in die Tiefe, erhöhen das Vertrauen in die Ressourcen und verbessern gegenüber dem Ressourcenmodell örtlich die Goldgehalte. Das aktuelle Bohrprogramm bestimmt die Grenzen des High Grade Panels und strebt an, eine vermutete Mineralisierung in die höherbewertete angedeutete und nachgewiesene Kategorie umzuwandeln. Letztes Jahr erhöhte sich der Gehalt der aktualisierten angedeuteten Ressource um 36 %. Die diesjährigen Ergebnisse deuten eine Umwandlung von einer vermuteten Ressource in eine angedeutete und nachgewiesene an und könnten ebenfalls zu erhöhten Goldgehalten führen."

Bohrergebnisse

Der Fokus der heute gemeldeten Bohrlöcher lag auf der Erweiterung des High Grade Panels. Die Bohrlöcher AP-24-315 und AP-24-316 liegen auf demselben Querschnitt und bauen das Vertrauen in die nördliche Grenze des High Grade Panels aus und erweitern es in die Tiefe.

Bohrloch AP-24-315 durchteufte eine lange Sequenz hochgradiger Goldmineralisierung an der Nordseite des Panels und lieferte 125,9 Meter mit einem Gehalt von 4,02 g/t Gold ab 104,5 Metern Bohrlochtiefe. Bohrloch AP-24-316 durchschnitt 61,5 Meter mit einem Gehalt von 5,04 g/t Gold ab 168,3 Metern, unter dem High Grade Panel. Dadurch besteht das Potenzial, über 20 Meter an Goldmineralisierung unter dem High Grade Panel in diesem Bereich hinzuzufügen.

Bohrloch AP-24-316 durchschnitt auch eine tiefere Zone mit Goldmineralisierung 100 m unter dem High Grade Panel, welche einen mächtigen Abschnitt von 115,35 Metern mit einem Gehalt von 2,69 g/t Gold ab 246,8 Metern Bohrlochtiefe ergab, darunter 12,0 Meter mit 9,68 g/t Gold.

Westlich dieser Bohrlöcher wurde AP-24-317 niedergebracht, welches ebenfalls die nördliche Grenze des High Grade Panels bestimmen und es in die Tiefe erweitern sollte. Es ergab einen eindrucksvollen Abschnitt von 87,8 Metern mit einem Gehalt von 16,0 g/t Gold ab 141,0 Metern Bohrlochtiefe. Ein zweiter, tiefer im Bohrloch liegender Abschnitt von 5,90 Metern mit einem Gehalt von 9,55 g/t Gold ab 284,6 Metern wird als eine 25 Meter lange Erweiterung des High Grade Panels unter früheren Bohrarbeiten gedeutet.

Bisher wurden acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.860,1 Metern fertiggestellt. Der Fokus der Bohrarbeiten wird sich auf Geotechnik- und Wasser-Untersuchungen von möglichen Standorten für Abraumanlagen verlagern, bevor im Jahr 2025 wieder Ressourcenbohrungen stattfinden.

Foto 1: Reichlich vorhandenes sichtbares Gold in Bohrloch AP-24-317.

Abbildung 1: Ein Kreuzschnitt durch die Lagerstätte mit Bohrabschnitten, wobei die heutigen Ergebnisse hervorgehoben sind.

Abbildung 2: Ein Kreuzschnitt mit dem Ressourcenmodell der Mineralressourcenschätzung 2023, der das High Grade Panel hervorhebt (reduziert auf Ressourcenblöcke über 2 g/t Gold). Die neuen Ergebnisse sind hervorgehoben; fertiggestellte Bohrlöcher mit ausstehenden Untersuchungsergebnissen sind in grün und geplante Bohrlöcher in schwarz dargestellt.

Tabelle mit Bohrergebnissen und Koordinaten

Bohrloch-ID Von (Meter) Bis (Meter) Abschnitt (Meter) Au (g/t) Topcut Au (bis 67 g/t) Anmerkung AP-24-315 104,5 230,35 125,85 4,02 - Nordseite des High Grade Panels ("HGP") einschließlich 157,45 181,0 23,55 12,5 - AP-24-316 112,5 116,8 4,3 2,27 - und 129,2 136,85 7,65 6,74 - und 168,3 229,8 61,5 5,04 - Neigungsabwärts des HGP einschließlich 197,3 223,5 26,2 10,4 7,31 und 246,8 362,15 115,35 2,69 - Tiefere Zone einschließlich 274,0 277,7 3,7 12,2 - und einschließlich 289,0 301,0 12,0 9,68 - AP-24-317 141,0 228,8 87,8 16,0 9,37 Nordseite des HGP einschließlich 176,9 193,0 16,1 71,8 35,7 und 284,6 290,5 5,9 9,55 - Neigungsabwärts des HGP

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte

Bohrloch ID Northing (WGS84 Zone 14N) Easting (WGS84 Zone 14N) Höhenlage (Meter) Azimuth (°) Neigung (°) Länge (Meter) AP-24-315 410.145 1.998.094 924,0 180 -60 329,0 AP-24-316 410.144 1.998.115 924,2 180 -60 398,0 AP-24-317 410.125 1.998.142 929,5 180 -55 409,8

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Kernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas und Hermosillo, Sonora (Mexiko) und zur Analyse an das Labor von ALS in North Vancouver (Kanada) geschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas, Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie und Überschreitungen wurden anhand einer 30-Gramm-Brandprobe mit abschließender Gravimetrie untersucht.

Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenz- und Leerproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Protokolls des Unternehmens zur Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle analysiert.

Erklärung der qualifizierten Person

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt. Herr Harris ist als Explorationsmanager des Unternehmens tätig.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar arbeitet an seiner Weiterentwicklung, um ein Mid-Tier-Goldproduzent zu werden. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko, zu erschließen und ist kürzlich eine Vereinbarung eingegangen, ein Portfolio an Produktions- und Erschließungs-Assets in Mexiko zu erwerben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited?

E-Mail: charles.funk@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited?

E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anstreben", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die diesjährigen Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass die Umwandlung von vermuteten Ressourcen in angedeutete und nachgewiesene Ressourcen auch zu höheren Goldgehalten führen kann und dass diese Bohrungen das High Grade Panel nach Norden und neigungsabwärts erweitern, das Vertrauen in die Ressourcen erhöhen und die Goldgehalte im Vergleich zum Ressourcenmodell lokal verbessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Bedingungen und den Abschluss der Fazilität, jegliche zukünftige Mineralproduktion, Liquidität und zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, den Metallpreis, keine Verschärfung der Schwere von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder anhaltender militärischer Konflikte, die Kosten für Exploration und Erschließung, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Umfeld; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift "Risikofaktoren" aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

