HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gemeinsam veranstaltete Roadshow habe seine jüngsten Erwartungen bezüglich einer kurzfristig schwierig vorhersagbaren Geschäftsentwicklung, aber wieder besserer Wachstumsaussichten 2025 weitgehend bestätigt, schrieb Analyst Malte Schaumann in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6