Die Siemens-Aktie verzeichnete in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung mit einem Kursanstieg auf 184,38 EUR, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist die starke Performance seit dem 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR im August 2024. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese positive Tendenz: Mit einem Ergebnis von 2,42 EUR je Aktie konnte eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,17 EUR erzielt werden, obwohl der Umsatz leicht auf 20,81 Mrd. EUR zurückging.

Intensivierung des Aktienrückkaufprogramms

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb Siemens in der Woche vom 25. November bis 1. Dezember 2024 insgesamt 130.482 eigene Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis bewegte sich dabei zwischen 179,43 EUR und 181,60 EUR. Seit Beginn des Programms im Februar 2024 wurden bereits über 7,6 Millionen Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Entwicklung unterstreicht.

Anzeige

Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 2. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...