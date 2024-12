Berlin - In einer Grundschule im Berliner Ortsteil Weißensee ist am Montag Reizgas versprüht worden. 44 Kinder seien dabei verletzt worden, davon 43 leicht und ein Kind schwer, teilte die Feuerwehr mit.22 Kinder wurden demnach durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die weiteren 22 Kinder wurden nach ambulanter Versorgung in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben. Nach Messungen im Gebäude konnte dieses wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.Der Vorfall hatte sich kurz nach 10 Uhr ereignet. Zum Täter sowie wo genau das Reizgas versprüht wurde, wurden zunächst keine Angaben gemacht.