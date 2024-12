Die DHL Supply Chain, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post, hat einen bedeutenden strategischen Schritt vollzogen und eine kontrollierende Beteiligung an der britischen Brandpath Group Ltd. erworben. Diese Übernahme ermöglicht es dem Logistikriesen, sein Portfolio im wachstumsstarken E-Commerce-Sektor deutlich zu erweitern. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sollen von verbesserten eFulfillment-Leistungen profitieren können, wobei sie gleichzeitig Zugang zu DHLs weitreichender Logistik-Infrastruktur in 220 Ländern erhalten. Das bestehende Brandpath Management-Team wird die operative Führung beibehalten, künftig jedoch durch DHL-Manager unterstützt.

Aktienentwicklung im Fokus

Die Börse reagierte positiv auf die Ankündigung der Übernahme. Im XETRA-Handel verzeichnete die DHL-Aktie einen Anstieg von 0,78 Prozent auf 35,04 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,43 Euro festgelegt, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert. Im laufenden Geschäftsjahr erwarten Experten eine stabile Dividendenausschüttung von 1,85 Euro je Aktie.

