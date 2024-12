Die Deutsche Post AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Bonner Logistikkonzern auf 5,12 Prozent der Stimmrechte erhöht, wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber der vorherigen Beteiligung von 4,97 Prozent. Zusammen mit den Instrumenten gemäß § 38 WpHG erreicht BlackRock nun einen Gesamtanteil von 5,20 Prozent an der Deutsche Post AG.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Aktie des Logistikunternehmens reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg um 1,1 Prozent auf 35,12 Euro. Damit bewegt sich das Papier deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 47,03 Euro, das im Dezember 2023 erreicht wurde. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine stabile Dividende von 1,85 Euro je Aktie, während das durchschnittliche Kursziel der Experten bei 40,79 Euro liegt.

