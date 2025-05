Die Aktie von BASF hat am gestrigen Donnerstag weiter nachgegeben und 1,2% auf 42,42 EUR verloren. Rückblick: Nachdem die Dividendenlücke vom 5. Mai in der vergangenen Woche vollständig geschlossen wurde, hatte sich die BASF-Aktie erneut an die 200-Tage-Linie herangeschoben. Zusammen mit dem Volumenmaximum und dem Zwischenhoch vom 28. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...