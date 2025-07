So hatten sich die Anteilseigner von BASF den Wochenauftakt sicherlich nicht vorgestellt. Die Aktien des weltgrößten Chemieproduzenten schwächelten am Montag gegen den positiven DAX-Trend wieder etwas. Im Falle guter Nachrichten mit dem Quartalsbericht in gut drei Wochen könnten die Papiere aber laut einem Kommentar der UBS positiv reagieren.Denn eigenen Erhebungen der Schweizer zufolge sind DAX-Titel im Chemiesektor diejenigen, bei denen Investoren am stärksten "short" positioniert sind - also ...

