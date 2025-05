Der DAX hat sich am Donnerstag auf hohem Niveau schwankungsfreudig gezeigt. Aus dem Handel ging er letztendlich knapp unter der 24.000er-Marke, die er am Dienstag erstmals in seiner Geschichte überschritten hatte. Am Ende stand ein Minus von 0,5 Prozent auf 23.999,17 Zählern zu Buche. Zum Start in den Freitag dürfte es beim DAX bereits wieder etwas nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.037 Punkte.Auf der Terminseite ist es am Freitag sehr ...

