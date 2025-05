DAX startet freundlich - Bayer und Siemens Energy im Fokus

Am Freitagvormittag präsentiert sich der DAX freundlich und notiert über der Marke von 24.000 Punkten. Auch die US-Leitindizes zeigen sich vorbörslich leicht höher. Positive Konjunkturdaten aus Deutschland und Unternehmensnachrichten sorgen für Zuversicht unter den Anlegern.

Makroökonomischer Überblick

Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % gewachsen und hat damit die Erwartungen übertroffen. Die Zahlen deuten auf eine schrittweise wirtschaftliche Erholung hin und lassen Hoffnung aufkommen, dass die konjunkturelle Talsohle durchschritten sein könnte.

Meistgehandelte Aktien

Bayer AG steht weiter im Anlegerfokus. Die Titel des Leverkusener Konzerns setzen ihre kräftige Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fort. Neue Impulse kommen aus dem Pharmageschäft: Für das Augenmedikament Eylea wurde nun auch in der EU eine Zulassung für längere Behandlungsintervalle mit höherer Dosierung erteilt - einen Tag nach einer vergleichbaren Entscheidung in China. Darüber hinaus sorgt ein nun veröffentlichtes Regierungsprogramm in den USA für Erleichterung.

Siemens Energy setzt seinen jüngsten Höhenflug fort. Die Aktie profitiert weiterhin von starken Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick auf das Gesamtjahr. Die Nachfrage nach Energietechnik bleibt hoch, besonders im Bereich nachhaltiger Infrastrukturprojekte. Marktbeobachter verweisen auf anhaltend starke Zuflüsse institutioneller Anleger, die das Papier zusätzlich stützen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG114Q 19,92 22128,510494 Punkte 12,37 Open End Siemens Energy AG Bull UG61XH 9,16 76,512921 EUR 9,53 Open End DAX® Bull UG61R7 4,05 23750,078119 Punkte 66,74 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG118D 5,9 23556,664972 Punkte 42,89 Open End DAX® Bear UG2EN8 11,30 25236,075093 Punkte 7,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Call HD8T6P 3,80 620,00 EUR 6,11 17.06.2026 Novo Nordisk A/S Call UG5F5E 1,05 380,00 DKK 5,2 18.06.2025 Deutsche Telekom AG Call UG0JTP 0,94 34,00 EUR 20,14 18.06.2025 MicroStrategy Inc. Call UG1BTE 2,59 800,00 USD 3,4 17.12.2025 RENK Group AG Call UG35AS 22,46 50,00 EUR 2,69 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.05.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SG2 3,38 21335,833434 Punkte 9 Open End Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 6,24 34,007606 EUR 3 Open End Applied Materials Inc. Long HD2XMB 0,68 120,422137 USD 4 Open End Bayer AG Long UG5NBA 10,64 22,740018 EUR 15 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 2,08 266,388091 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.05.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!