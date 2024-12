Bei der Aktie des Düngemittelkonzerns K+S geht es am Montag erneut deutlich nach unten, dank des nächsten Nackenschlags von Analystenseite. Doch was ist hier genau passiert? Und wie kann es jetzt weitergehen angesichts eines Chartbildes, das sich immer weiter eintrübt? Deutsche Bank senkt den Daumen Am Montag hat eine Studie der Deutschen Bank für einen Abverkauf beim MDAX-Wert K+S gesorgt. Dieser fiel um fast -6% nachdem Analyst Tristan Lamotte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...