In einem für den Aktienmarkt hervorragenden Börsenjahr hat die Aktie von Nel fast 60 Prozent an Wert verloren. Ist ein Ende der Talfahrt abzusehen?Ein Minus von fast 60 Prozent ist die in diesem für den Gesamtmarkt bislang so erfolgreichen Börsenjahr erschütternde Bilanz von Wasserstoff-Aktie Nel. Die Abspaltung von Cavendish, mit der viele Anleger die Hoffnung auf Besserung verbunden haben, hat nicht den gewünschen Erfolg gebracht. Gleichzeitig belasten anhaltend hohe Zinsen die Bilanzen der weitestgehend noch nicht profitablen Branche. Eine Entwicklung, die gemeinsam mit der Wiederwahl von Donald Trump auch die langfristigen Aussichten trüben, und auch in den Anteilen von Plug Power, …