Elon Musk verklagt OpenAI erneut und fordert, die Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen zu stoppen - ein Machtkampf um die Zukunft der KI-Industrie.Elon Musk hat am Freitag einen weiteren rechtlichen Schritt gegen OpenAI unternommen. Der Unternehmer fordert ein Bundesgericht auf, den Übergang von OpenAI in ein vollständig gewinnorientiertes Unternehmen zu blockieren. Zusammen mit seiner KI-Firma xAI und der ehemaligen OpenAI-Vorständin Shivon Zilis beantragte Musk eine einstweilige Verfügung, um OpenAI auch daran zu hindern, Investoren vertraglich vom Engagement bei Wettbewerbern wie xAI abzuhalten. Dieser Vorstoß makiert die jüngste Eskalation im schwelenden Konflikt zwischen …