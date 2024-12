DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie im November besser als erwartet

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November gegenüber dem Vormonat stärker verbessert als erwartet. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,7 von 48,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Der Optimismus für das kommende Jahr hat sich auf ein Niveau wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr verbessert, begünstigt durch den Wegfall der Unsicherheit im Vorfeld der Wahlen sowie die Aussicht auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum und mehr Protektionismus gegen ausländische Konkurrenz unter der neuen Trump-Regierung im Jahr 2025", so Chefökonom Chris Williamson.

December 02, 2024 11:29 ET (16:29 GMT)

