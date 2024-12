EUR/USD verliert am Montag im asiatischen Handel an Schwung und nähert sich dem Wert von 1,0530. - Die Inflation in der Eurozone stieg im November auf 2,3% im Jahresvergleich. - Die vorsichtige Haltung der Fed gibt dem USD etwas Unterstützung und wirkt als Gegenwind für EUR/USD. - Die EUR/USD-Paarung steht im frühen asiatischen Handel am Montag ...

