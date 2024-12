Die BioNTech-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Kursschwankungen an der NASDAQ, wobei der Wert zwischen 117,37 und 118,69 US-Dollar pendelte. Die jüngste Entwicklung steht im Kontext eines laufenden Rechtsstreits, bei dem eine Hamburger Medizinerin Schadenersatzforderungen in Höhe von 150.000 Euro wegen mutmaßlicher Impfschäden gestellt hatte. Das Gericht wies die Klage aufgrund unzureichender medizinischer Dokumentation ab, was die bereits hundertste ähnliche Entscheidung bundesweit darstellt.

Quartalszahlen zeigen positive Entwicklung

Im dritten Quartal 2024 konnte BioNTech seine Geschäftszahlen deutlich verbessern. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,91 USD, verglichen mit 0,73 USD im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und erreichte 1,37 Milliarden USD, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 973,94 Millionen USD des Vorjahresquartals entspricht.

