Führender Anbieter von intelligenter und luxuriöser Mobilität nutzt AWS, um seine intelligente Fahrplattform zu betreiben, neue vernetzte Fahrzeugdienste zu entwickeln und weltweit zu expandieren

Auf der AWS re:Invent gab Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), heute bekannt, dass Lotus Technology ("Lotus", NASDAQ:LOT), ein weltweit führender Anbieter von intelligenter und luxuriöser Mobilität, AWS als bevorzugten Cloud-Anbieter ausgewählt hat, um die Entwicklung intelligenter, luxuriöser Autoerlebnisse zu unterstützen. Der Autohersteller wird AWS nutzen, um seine Vision80-Strategie umzusetzen, einen Plan zur Umwandlung des Unternehmens in eine globale Luxus-Technologiemarke bis 2028.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241202662709/de/

(Photo: Business Wire)

Mit mehr als 70 Jahren Rennerfahrung und einer führenden Position in der Automobilindustrie bietet Lotus marktführende Standards in den Bereichen Leistung, Design und Technik. Lotus hat sich der Bereitstellung von Luxus-Elektrofahrzeugen verschrieben, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung elektrischer und digitaler Technologien der nächsten Generation liegt. Lotus wird AWS-Technologien, einschließlich Internet der Dinge (IoT), Analytik, maschinelles Lernen und generative künstliche Intelligenz (KI), einsetzen, um vernetzte Funktionen wie autonome Fahrlösungen, immersives Infotainment und ultraschnelles Laden von Fahrzeugen zu entwickeln und bereitzustellen.

Fortschrittliche autonome und vernetzte Funktionen für Fahrzeuge

Lotus betreibt seinen ROBO Soul-Software-Stack für selbstfahrende Fahrzeuge auf AWS, sodass Autos und Lastwagen, einschließlich der Elektrofahrzeuge der nächsten Generation von Lotus, Aufgaben wie Parken und Fahren auf der Autobahn automatisch ausführen können. Mithilfe von AWS hat Lotus auch ROBO Galaxy entwickelt, eine Plattform mit intelligenten Fahrwerkzeugen, die Flottenmanagern dabei helfen soll, die Effizienz und Zugänglichkeit autonomer Fahrzeuge auf internationalen Märkten zu steigern. Lotus nutzt Amazon Redshift und Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) um seine intelligenten Fahrwerkzeuge zu erstellen, und verwendet Amazon Glue für die Datenintegration. AWS ermöglicht es Lotus, wichtige Informationen wie Echtzeitkarten, Verkehrsbedingungen und Fahrverhalten zu analysieren, um die Fähigkeiten seines intelligenten Fahrsystems zu verbessern und ein sichereres Fahrerlebnis zu unterstützen. So nutzt das Fahrsystem von Lotus beispielsweise Technologien wie AWS, um automatisch zu bremsen, wenn sich ein Objekt zu nah vor dem Fahrzeug befindet.

Lotus Connect, die Plattform für vernetzte Fahrzeuge von Lotus, läuft auf AWS und bietet Lotus-Kunden Fahrzeugfernsteuerung, Echtzeit-Statusüberwachung, Geofencing und die Ortung gestohlener Fahrzeuge, um ein intelligenteres, sichereres und komfortableres Fahrerlebnis zu ermöglichen. Das System bietet beispielsweise eine kontinuierliche Überwachung, die proaktiv Benachrichtigungen an den Fahrer sendet, Wartungsprobleme automatisch erkennt und bei Bedarf Pannenhilfe ruft. Lotus Connect nutzt Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), um containerisierte Anwendungen schnell bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren. Das autonome Fahrmodul der Connected-Vehicle-Plattform verarbeitet sensorische Eingaben, um die Fahrumgebung zu verstehen und den Fahrern bei der Entscheidungsfindung zu helfen, wodurch die Bereitstellungszeit von sechs Monaten auf zwei Wochen verkürzt wird. Darüber hinaus erreicht Lotus mithilfe von Amazon Aurora, einem leistungsstarken relationalen Datenbankdienst mit einer Verfügbarkeit von mehr als 99,99 %, eine Anwendungslatenz von weniger als 2,2 Sekunden für seinen Lotus Digital Key, einen Autoschlüssel der nächsten Generation, auf den über die Apple Wallets der Fahrer zugegriffen werden kann. Fahrer können ihren digitalen Schlüssel mit Familie und Freunden teilen und ihr Fahrzeug über ihr iPhone oder ihre Apple Watch ohne Internetverbindung oder physischen Schlüssel verriegeln, entriegeln und starten.

Personalisierung von Fahrerlebnissen und Fahrzeugen

Lotus nutzt AWS-Analysen, um geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen, Autokäufe zu analysieren und maßgeschneiderte Kaufempfehlungen abzugeben. Mit Amazon CloudFront, dem Content-Delivery-Netzwerk von AWS, bietet Lotus eine 3D-Fahrzeugdarstellung in Echtzeit für eine personalisierte Anpassung und ein umfassendes Autokauferlebnis. So kann Lotus neue Modellkonfigurationen in 3D vorschlagen und in einer Vorschau anzeigen, sodass Kunden eine Vorstellung davon erhalten, wie ihre Autos mit besonderen Accessoires, Farben und Ausstattungspaketen aussehen würden, einschließlich einer kuratierten Auswahl an limitierten Designs, die aus der Zusammenarbeit mit Partnern, Künstlern und Luxusmarken stammen.

"Die Technologien von AWS helfen uns, unser globales Wachstum zu beschleunigen, indem sie es Lotus ermöglichen, Lösungen für intelligentes Fahren, vernetzte Autos und personalisierte Erlebnisse zu entwickeln", sagte Bo Li, Vizepräsident von Lotus Technology. "Wir freuen uns, mit AWS zusammenzuarbeiten, um neue Technologien wie generative KI anzuwenden, die uns dabei helfen werden, die automatisierten Fahrfähigkeiten von Lotus zu verbessern, einen reaktionsschnelleren Kundenservice zu entwickeln und die Zufriedenheit der Fahrer zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft zu vertiefen, um ein verbessertes und reaktionsschnelleres Fahrerlebnis zu schaffen."

"Die Automobilindustrie erlebt einen tiefgreifenden Wandel hin zur Digitalisierung und Elektrifizierung, und die Cloud trägt dazu bei, diese rasante Entwicklung voranzutreiben", sagte Ozgur Tohumcu, Geschäftsführer, Automotive Manufacturing, AWS. "Durch die Zusammenarbeit wird AWS Lotus bei der kontinuierlichen Innovation für personalisiertere, vernetzte und intelligentere Fahrerlebnisse unterstützen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und generative KI einzusetzen, um die Effizienz zu steigern und neue Funktionen für vernetzte Autos, verbesserte Fahrzeugmerkmale unter Nutzung von Selbstfahrfunktionen und ein verbessertes Fahrerlebnis zu bieten."

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und bietet nun mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Medien und Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 108 Verfügbarkeitszonen in 34 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 18 weitere Verfügbarkeitszonen und sechs weitere AWS-Regionen in Mexiko, Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand und der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Start-ups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon lässt sich von vier Grundsätzen leiten: Kundenorientierung statt Konkurrenzfokus, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

