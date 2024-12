Gewinnmitnahmen drückten den USD und die Renditen von US-Anleihen vor dem langen Thanksgiving-Feiertag, der heute beginnt. Die US-Aktien- und Anleihenmärkte werden am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben, bevor sie am Montag wieder öffnen, so Philip Wee, Senior FX Strategist bei DBS. Es ist zu früh, Trumps Zolldrohungen zu unterschätzen "Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...