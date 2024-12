Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 décembre/December 2024) - SLANG Worldwide Inc. (the "Company") has announced that the Company has filed an assignment into bankruptcy pursuant to Canada's Bankruptcy and Insolvency Act (the "Bankruptcy Proceedings").

The Company's common shares, currently halted, will be delisted from the CSE at market close today, December 2, 2024.

For further information please see the issuer's news release.

SLANG Worldwide Inc. (la « Société ») a annoncé qu'elle a déposé une cession de faillite conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada (la « procédure de faillite »).

Les actions ordinaires de la Société, actuellement suspendues, seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 2 décembre 2024.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 2 DEC 2024 Symbol(s)/Symbole(s) : SLNG

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)