The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2024ISIN NameCA81012R1064 SCOTTIE RESOURCES CORP.CA4078911001 HAMILTON THORNE LTD. O.N.DE000A286UF2 COCO FI.II-3 20/31 FLRPTGNV0AM0001 GRNVLT EN.REN.XS2706225427 LEVERAGE SHA ETP 2072