LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 80,00 auf 68,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt blicke er weiterhin negativ auf deutsche Oberklasse-Autobauer, doch sei BMW ein gut geführtes, qualitativ hochwertiges Unternehmen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erscheine die Aktie fair bewertet. Gleichwohl senkte der Experte seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003