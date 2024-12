Die Unilever-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung an der Londoner Börse, mit einem Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 47,25 GBP. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchststand von 47,53 GBP, nachdem es bei 47,19 GBP in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 708.710 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Während das 52-Wochen-Hoch im September 2024 bei 50,34 GBP lag, markierte die Aktie im Januar 2024 ihr Tief bei 36,81 GBP.

Positive Dividendenaussichten

Für Anleger besonders interessant gestalten sich die Dividendenerwartungen: Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 1,78 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Die durchschnittlichen Analysteneinschätzungen positionieren das Kursziel bei 47,93 GBP, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

