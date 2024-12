NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich einer Investorenveranstaltung in Indien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die ersten öffentlichen Äußerungen des neuen Konzernchefs Olivier Blum dürften beruhigend wirken, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Manager habe die Strategie und die Finanzziele bekräftigt und gleichzeitig eine klare und positive Botschaft zu den Möglichkeiten des Industriekonzerns vermittelt./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 17:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972