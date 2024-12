Schon seit 20 Jahren führt ALDI SÜD Lebensmittel in Bio-Qualität. Unter dem Motto "ALDI feiert" rückt der Discounter jetzt sein Bio-Engagement und das Jubiläum auf verschiedenen Kanälen in den Fokus. "ALDI SÜD führt heute über 1.000 Bio-Artikelsorten1 und ist Bio-Händler Nr. 1 in seinem Vertriebsgebiet.2" Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...