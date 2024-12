Der Durchschnittspreis für Gurken des Almería-Typs ist in weniger als fünf Wochen um 69 % gefallen, von 0,90 EUR pro Kilo als Durchschnittspreis, der in der 44. Woche, vom 28. Oktober bis 2. November, bei Auktionen in der Provinz Almería (Spanien) angegeben wurde, dann Woche für Woche allmählich auf 0,28 EUR pro Kilo als Durchschnittspreis am Dienstag, dem 26....

Den vollständigen Artikel lesen ...